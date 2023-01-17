село Межирич, село Межирич, Сумська область (на 2018) — Familio

Межирич

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2688Межеричь (Мижиричи), слоб. каз.при колодцах.184076329262968Церковь православная 1. Ярмарок 4. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Межеричская волость
586. Межиричь, слобода бывшая государственная, дворов 798, жителей 5102, волостное правление (уездный город в 9 верстах), 4 церкви православные, школа, богадельня, 2 лавк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21385Межирічселоцентр сільської радир-н Лебединськийсільрада Межиріцька
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