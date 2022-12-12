Кругов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1944
Место жительства
С 1944
Бракосочетание
Между 1965 и 1967
Жена: Кругова Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
30.08.1967
Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна
Место жительства
С 1967
Рождение ребёнка
12.06.1974
Дочь: Панченко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Кругов Александр Викторович
Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна