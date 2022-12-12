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Кругов Виктор Михайлович

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Место рождения

Тихоновка

Дата рождения

17.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1944

Отец: Кругов Михаил Алексеевич

Мать: Кругова Ольга Илларионовна

Место жительства
С 1944
Бракосочетание
Между 1965 и 1967

Жена: Кругова Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
30.08.1967

Сын: Кругов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна

Место жительства
С 1967
Рождение ребёнка
12.06.1974

Дочь: Панченко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Кругов Александр Викторович

Мать ребёнка: Кругова Алла Анатольевна

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