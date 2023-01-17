Кругова Алла Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругова Алла Анатольевна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

16.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1949
Бракосочетание
Между 1965 и 1967

Муж: Кругов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1967

Сын: Кругов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1974

Дочь: Панченко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Кругов Александр Викторович

Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович

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