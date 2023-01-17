Кругова Алла Анатольевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949
Бракосочетание
Между 1965 и 1967
Рождение ребёнка
30.08.1967
Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1974
Дочь: Панченко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Кругов Александр Викторович
Отец ребёнка: Кругов Виктор Михайлович