(Федотова) Мария Логиновна
Место рожденияКуйбышевская обл
Дата рождения01.07.1910
Дата смерти16.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Fedotov Login
Мать: Fedotova Elizaveta
Куйбышевская обл
Бракосочетание
26.11.1928
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1931
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Кейн Роман Игнатьевич
Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Семейкина Виталиса Романовна
Отец ребёнка: Кейн Роман Игнатьевич
Куйбышевская обл
Смерть
16.11.1995
Похороны
Неизвестно