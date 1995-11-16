(Федотова) Мария Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Мария Логиновна

Место рождения

Куйбышевская обл

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

16.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Fedotov Login

Мать: Fedotova Elizaveta

Куйбышевская обл
Бракосочетание
26.11.1928

Муж: Кейн Роман Игнатьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1931

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Кейн Роман Игнатьевич

Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Семейкина Виталиса Романовна

Отец ребёнка: Кейн Роман Игнатьевич

Куйбышевская обл
Смерть
16.11.1995
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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