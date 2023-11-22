Fedotova (Schmidt) Elizaveta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Schmidt Ioann
Мать: Schmidt Margarita
Бракосочетание
06.05.1894
Муж: Fedotov Login
Самара, Самара, Самарская область
Польский собор, Римско-католическая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Мария Логиновна
Отец ребёнка: Fedotov Login
Куйбышевская обл
Смерть
Неизвестно