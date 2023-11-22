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Fedotova (Schmidt) Elizaveta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Schmidt Ioann

Мать: Schmidt Margarita

Бракосочетание
06.05.1894

Муж: Fedotov Login

Самара, Самара, Самарская область
Польский собор, Римско-католическая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Мария Логиновна

Отец ребёнка: Fedotov Login

Куйбышевская обл
Смерть
Неизвестно
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