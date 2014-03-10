Семейкина (Kейн) Виталиса Романовна
Место рожденияКуйбышевская обл
Дата рождения26.03.1937
Дата смерти10.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937
Отец: Кейн Роман Игнатьевич
Мать: Мария Логиновна
Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
23.03.1970
Дочь: Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Семейкин Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семейкин Валентин
Смерть
10.03.2014
Похороны
Неизвестно