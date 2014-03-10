Семейкина (Kейн) Виталиса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Kейн) Виталиса Романовна

Место рождения

Куйбышевская обл

Дата рождения

26.03.1937

Дата смерти

10.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937

Отец: Кейн Роман Игнатьевич

Мать: Мария Логиновна

Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
23.03.1970

Дочь: Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Семейкин Валентин

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семейкин Валентин

Смерть
10.03.2014
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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