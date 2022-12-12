Вотяков Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1914
Дата смерти05.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 31.01.1940
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Вотяков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Вотякова Прасковья
Рождение ребёнка
02.01.1954
Мать ребёнка: Вотякова Прасковья
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1954
Мать ребёнка: Нина Афанасьевна
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
20.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вотякова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вотякова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Откупщикова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Нина Афанасьевна
Смерть
05.10.1989
д. Старые Бакуры, Кировская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область