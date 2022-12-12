Вотяков Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1914

Дата смерти

05.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1951 г.р.
1954 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 31.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Вотяков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Вотяков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Вотяков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Нина Афанасьевна

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
20.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вотякова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотякова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Откупщикова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Нина Афанасьевна

Смерть
05.10.1989
д. Старые Бакуры, Кировская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
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