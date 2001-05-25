Вотяков Иван Дмитриевич
Место рожденияд. Старые Бакуры, Кировская область
Дата рождения02.01.1954
Дата смерти25.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: Вотяков Дмитрий Константинович
Мать: Нина Афанасьевна
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
02.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.2001
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ