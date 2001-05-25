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Вотяков Иван Дмитриевич

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Место рождения

д. Старые Бакуры, Кировская область

Дата рождения

02.01.1954

Дата смерти

25.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: Вотяков Дмитрий Константинович

Мать: Нина Афанасьевна

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
02.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.05.2001
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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