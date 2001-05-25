(Клюкина) Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1926
Дата смерти08.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1954
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
20.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Откупщикова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
Смерть
08.05.1990
д. Старые Бакуры, Кировская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д. Мари-Малмыж, Кировская область