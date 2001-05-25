(Клюкина) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюкина) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1926

Дата смерти

08.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Вотяков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
20.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Откупщикова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Смерть
08.05.1990
д. Старые Бакуры, Кировская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д. Мари-Малмыж, Кировская область
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