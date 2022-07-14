Леонова (Вотякова) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Вотякова) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1964

Отец: Вотяков Дмитрий Константинович

Мать: (Клюкина) Нина Афанасьевна

Бракосочетание
06.10.1983

Муж: Леонов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1984

Сын: Леонов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Леонов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.07.1987

Сын: Леонов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Леонов Александр Николаевич

Североуральск, Североуральский, Свердловская область

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