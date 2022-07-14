Леонова (Вотякова) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1964
Бракосочетание
06.10.1983
Рождение ребёнка
10.01.1984
Сын: Леонов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Леонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1987
Сын: Леонов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Леонов Александр Николаевич
Североуральск, Североуральский, Свердловская область