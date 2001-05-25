Вотякова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 31.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Вотяков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Вотяков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотяков Дмитрий Константинович

Смерть
Неизвестно
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