Вотякова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 31.01.1940
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Вотяков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
02.01.1954
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
д. Старые Бакуры, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно