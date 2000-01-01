Пескишева Каторина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агрепена Сергеевна
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Пескишев Дементей Сергеевич
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Платунова Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Фалелеева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пескишев Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763