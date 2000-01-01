Пескишева Каторина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева Каторина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агрепена Сергеевна

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Пескишев Сава Сергеевич

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Пескишев Дементей Сергеевич

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Платунова Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пескишев Лука Сергеевич

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Фалелеева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Пескишев Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Пескишев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Сергей Иванович

Смерть
До 1763
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