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Пескишев Сава Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Пескишев Сергей Иванович

Мать: Пескишева Каторина

Рождение ребёнка
1731

Сын: Пескишев Осип Саввович

Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Симакова Акилина Саввовна

Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пескишев Евдоким Саввович

Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Саввовна

Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Катерина Саввовна

Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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