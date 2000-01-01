Пескишев Сава Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Пескишев Сергей Иванович
Мать: Пескишева Каторина
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Симакова Акилина Саввовна
Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пескишев Евдоким Саввович
Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Саввовна
Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Катерина Саввовна
Мать ребёнка: Пескишева Ульяна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно