Пескишева (Городчикова) Ульяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Симакова Акилина Саввовна
Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пескишев Евдоким Саввович
Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Саввовна
Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Катерина Саввовна
Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно