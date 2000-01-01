Пескишева (Городчикова) Ульяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Городчикова) Ульяна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Пескишев Осип Саввович

Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Симакова Акилина Саввовна

Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пескишев Евдоким Саввович

Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Саввовна

Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Катерина Саввовна

Отец ребёнка: Пескишев Сава Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Сава Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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