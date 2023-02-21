Пескишев Осип Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пескишева Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно