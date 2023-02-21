Пескишев Осип Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишев Осип Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Пескишев Сава Сергеевич

Мать: Пескишева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Пескишев Егор Осипович

Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Пескишева Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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