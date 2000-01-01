Пескишева (Жегалова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Жегалова) Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Пескишев Осип Саввович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Пескишев Егор Осипович

Отец ребёнка: Пескишев Осип Саввович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Пескишев Осип Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Осип Саввович

Смерть
Неизвестно
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