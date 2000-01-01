Пескишев Дементей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти19.12.1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Пескишев Сергей Иванович
Мать: Пескишева Каторина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пескишев Емельян Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Пескишев Лука Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Пескишев Логин Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пескишев Максим Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пескишев Иван Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.12.1755