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Пескишев Дементей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

19.12.1755

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Пескишев Сергей Иванович

Мать: Пескишева Каторина

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пескишев Емельян Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Пескишев Лука Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Пескишев Логин Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Пескишев Максим Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пескишев Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.12.1755
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