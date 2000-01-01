Пескишев Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишев Степан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Пескишев Сергей Иванович

Мать: Пескишева Каторина

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пескишев Василей Степанович

Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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