Пескишев Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Пескишев Сергей Иванович
Мать: Пескишева Каторина
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Пескишев Василей Степанович
Мать ребёнка: Пескишева Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно