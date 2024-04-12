Некрасов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти06.04.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.04.1801
Сын: Некрасов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1803
Сын: Некрасов Николай Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1805
Сын: Некрасов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Некрасова Праскева Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1812
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1818
Причина смерти: горячкою