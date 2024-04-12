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Некрасов Василий Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

06.04.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Некрасов Андрей Павлов

Мать: Некрасова Варвара Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1801

Сын: Некрасов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1803

Сын: Некрасов Николай Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1805

Сын: Некрасов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Некрасова Праскева Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1812

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.04.1818
Причина смерти: горячкою
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