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Некрасов Иван Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Некрасов Василий Андреевич

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1821

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Мария Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Некрасов Федор Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Мария Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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