Некрасов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
15.10.1821
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Мария Сергеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Некрасова Мария Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Мария Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно