Некрасова (-) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Евдокия Иванова

Некрасова (-) Евдокия Иванова

Место рождения

Бубново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

01.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1796

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1801

Сын: Некрасов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1803

Сын: Некрасов Николай Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1805

Сын: Некрасов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Некрасова Праскева Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1812

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.04.1858
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость