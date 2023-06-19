Некрасова (-) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти01.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1796
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.04.1801
Сын: Некрасов Семен Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1803
Сын: Некрасов Николай Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1805
Сын: Некрасов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Некрасова Праскева Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1812
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1858
Причина смерти: старость