Некрасова Праскева Васильева
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти21.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
11.01.1825
Рождение ребёнка
08.04.1826
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
04.07.1828
Сын: Некрасов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
11.06.1830
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Некрасов Капитон Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
13.06.1832
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
03.10.1833
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев
Смерть
21.06.1848
Причина смерти: холера