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Некрасова Праскева Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Некрасов Василий Андреевич

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1825

Муж: Некрасов Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
08.04.1826

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1828

Сын: Некрасов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1830

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Некрасов Капитон Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1832

Сын: Некрасов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1833

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.06.1848
Причина смерти: холера