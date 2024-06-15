Некрасова (Малыгина) Мария Сергеева 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Малыгина) Мария Сергеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

19.06.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1821

Дочь: (Некрасова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Некрасов Федор Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.06.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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