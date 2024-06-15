Некрасова (Малыгина) Мария Сергеева
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти19.06.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1821
Дочь: (Некрасова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Смерть
19.06.1865