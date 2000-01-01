Борцов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Борцов Дементий Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Борцов Елисей

Мать ребёнка: Борцова ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Борцов Алексей

Мать ребёнка: Борцова ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Борцов Дементий

Мать ребёнка: Борцова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борцова ?

Смерть
Неизвестно
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