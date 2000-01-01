Борцов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Борцов Дементий Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Борцов Елисей
Мать ребёнка: Борцова ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Борцов Алексей
Мать ребёнка: Борцова ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Борцов Дементий
Мать ребёнка: Борцова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борцова ?
Смерть
Неизвестно