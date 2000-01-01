Борцова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Борцов Елисей
Отец ребёнка: Борцов Фёдор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Борцов Алексей
Отец ребёнка: Борцов Фёдор
Рождение ребёнка
1805
Сын: Борцов Дементий
Отец ребёнка: Борцов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борцов Фёдор
Смерть
Неизвестно