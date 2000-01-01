Борцова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Борцов Елисей

Отец ребёнка: Борцов Фёдор

Рождение ребёнка
1803

Сын: Борцов Алексей

Отец ребёнка: Борцов Фёдор

Рождение ребёнка
1805

Сын: Борцов Дементий

Отец ребёнка: Борцов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борцов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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