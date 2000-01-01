Борцов Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Борцов Фёдор
Мать: Борцова ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борцов Василий
Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Борцов Илларион
Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Борцов Федосий
Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борцова Авдотья Маркова
Смерть
Неизвестно