Борцов Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Дементий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Борцов Фёдор

Мать: Борцова ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Борцов Василий

Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Борцов Илларион

Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Борцов Федосий

Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Борцова Авдотья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борцова Авдотья Маркова

Смерть
Неизвестно
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