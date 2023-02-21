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Борцов Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Борцов Фёдор

Мать: Борцова ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Борцов Василий

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Христинья

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1834

Сын: Борцов Ефим

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1836

Сын: Борцов Емельян

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борцов Евгений

Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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