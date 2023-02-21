Борцов Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Борцов Фёдор
Мать: Борцова ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Борцов Василий
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Христинья
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1834
Сын: Борцов Ефим
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1836
Сын: Борцов Емельян
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Евгений
Мать ребёнка: Борцова Аксинья Никитична
Смерть
Неизвестно