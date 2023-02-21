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Борцов Василий
Борцов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Борцов Елисей
1799 г.р.
Мать
Борцова Аксинья Никитична
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Борцов Елисей
Мать:
Борцова Аксинья Никитична
Смерть
1853
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