Борцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Борцов Елисей

Мать: Борцова Аксинья Никитична

Смерть
1853
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