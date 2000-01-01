Борцова Аксинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Аксинья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Борцов Василий

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Христинья

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Рождение ребёнка
1834

Сын: Борцов Ефим

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Рождение ребёнка
1836

Сын: Борцов Емельян

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борцов Евгений

Отец ребёнка: Борцов Елисей

Смерть
Неизвестно
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