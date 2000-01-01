Борцова Аксинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Борцов Василий
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Христинья
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Борцов Ефим
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Борцов Емельян
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Евгений
Отец ребёнка: Борцов Елисей
Смерть
Неизвестно