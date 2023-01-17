Борцов Дементий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Борцов Фёдор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Борцов Алексей
Мать ребёнка: ?
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Борцов Назар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Михаил
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно