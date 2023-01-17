Борцов Дементий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Дементий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Борцов Фёдор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Борцов Алексей

Мать ребёнка: ?

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Борцов Назар

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борцов Михаил

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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