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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Борцов Фёдор
Отец ребёнка: Борцов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Борцов Алексей
Отец ребёнка: Борцов Дементий Григорьевич
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Борцов Назар
Отец ребёнка: Борцов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Михаил
Отец ребёнка: Борцов Дементий Григорьевич
Смерть
Неизвестно