Устинова (Урусова) Юлия Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880
Отец: Урусов Владимир Павлович
Мать: Урусова Юлия Львовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Устинов Михаил Платонович
Отец ребёнка: Устинов Платон Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1912
Сын: Устинов Адриан Платонович
Отец ребёнка: Устинов Платон Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1917
Смерть
Неизвестно