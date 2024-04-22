Устинова (Урусова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Урусова) Юлия Владимировна

Место рождения

Нарва, Эстонская ССР

Дата рождения

28.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880

Отец: Урусов Владимир Павлович

Мать: Урусова Юлия Львовна

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1910

Сын: Устинов Михаил Платонович

Отец ребёнка: Устинов Платон Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Устинов Адриан Платонович

Отец ребёнка: Устинов Платон Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1917

Муж: Устинов Платон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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