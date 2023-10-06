Устинов Платон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Платон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1887

Дата смерти

30.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887

Отец: Устинов Михаил Михайлович

Мать: Устинова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Устинов Михаил Платонович

Мать ребёнка: Устинова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Устинов Адриан Платонович

Мать ребёнка: Устинова Юлия Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.02.1917

Жена: Устинова Наталия Дмитриевна

Бракосочетание
1917

Жена: Устинова Юлия Владимировна

Смерть
30.12.1951
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