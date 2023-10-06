Устинов Платон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1887
Дата смерти30.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887
Рождение ребёнка
1910
Сын: Устинов Михаил Платонович
Мать ребёнка: Устинова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
22.12.1912
Сын: Устинов Адриан Платонович
Мать ребёнка: Устинова Юлия Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.02.1917
Бракосочетание
1917
Смерть
30.12.1951