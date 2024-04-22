Урусова (Гагарина) Юлия Львовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1842
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1842
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
29.09.1876
Дочь: Урусова София Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
31.12.1877
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1880
Дочь: Устинова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Нарва, Эстонская ССР
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919