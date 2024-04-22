Урусова (Гагарина) Юлия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Гагарина) Юлия Львовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.12.1842

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1873

Муж: Урусов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1876

Дочь: Урусова София Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
31.12.1877

Сын: Урусов Лев Владимирович

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1880

Дочь: Устинова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Нарва, Эстонская ССР
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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