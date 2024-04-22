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Урусов Владимир Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.08.1838

Дата смерти

13.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1873

Жена: Урусова Юлия Львовна

Рождение ребёнка
29.09.1876

Дочь: Урусова София Владимировна

Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна

Рождение ребёнка
31.12.1877

Сын: Урусов Лев Владимирович

Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1880

Дочь: Устинова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна

Нарва, Эстонская ССР
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.11.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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