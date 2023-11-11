Емельянова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Еремей
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Емельянов Анфилопий
Отец ребёнка: Емельянов Еремей
Рождение ребёнка
24.06.1886
Дочь: Володина (Емельянова) Окулина
Отец ребёнка: Емельянов Еремей
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Отец ребёнка: Емельянов Еремей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Коробейникова (Емельянова) Антонина
Отец ребёнка: Емельянов Еремей