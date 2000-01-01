Окунев Иван Ерофеевич
Место рожденияVidzy, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1872
Дата смерти05.11.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Окунев Ерофей
Мать: Окунева Ульяна
Vidzy, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ларионова Полина (Пелагея) Ивановна
Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Левченкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Домника (Домна) Ивановна
Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.11.1927
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania