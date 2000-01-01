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Окунев Иван Ерофеевич

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Место рождения

Vidzy, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1872

Дата смерти

05.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Окунев Ерофей

Мать: Окунева Ульяна

Vidzy, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ларионова Полина (Пелагея) Ивановна

Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Левченкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Домника (Домна) Ивановна

Мать ребёнка: Окунева Евдокия Анисимовна

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.11.1927
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
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