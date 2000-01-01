Окунев Ерофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Окунева Ульяна
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Окунева Ульяна
Vidzy, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Окунева Ульяна
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брылёва Анастасия Ерофеевна
Мать ребёнка: Окунева Ульяна
Смерть
Неизвестно
Podruksha, Vitebsk Region Belarus