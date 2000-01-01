Окунев Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунев Ерофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Окунев Андрей Ерофеевич

Мать ребёнка: Окунева Ульяна

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1872

Сын: Окунев Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Окунева Ульяна

Vidzy, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892

Сын: Окунев Савелий Ерофеевич

Мать ребёнка: Окунева Ульяна

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брылёва Анастасия Ерофеевна

Мать ребёнка: Окунева Ульяна

Смерть
Неизвестно
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
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