Окунева (Никитина) Евдокия Анисимовна
Место рожденияAukštakalniai
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Никитин Анисим
Мать: Никитина Феодосия
Aukštakalniai
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Левченкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ларионова Полина (Пелагея) Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Домника (Домна) Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania