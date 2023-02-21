Окунева (Никитина) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Никитина) Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Aukštakalniai

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Никитин Анисим

Мать: Никитина Феодосия

Aukštakalniai
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Левченкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ларионова Полина (Пелагея) Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Домника (Домна) Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Ерофеевич

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
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