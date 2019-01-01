Ларионова (Окунева) Полина (Пелагея) Ивановна
Место рожденияšvenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1909
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Окунев Иван Ерофеевич
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дементьева Таисия Изотовна
Отец ребёнка: Ларионов Изот Фадеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1994