Ларионова (Окунева) Полина (Пелагея) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Окунева) Полина (Пелагея) Ивановна

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Место рождения

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1909

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Окунев Иван Ерофеевич

Мать: Окунева Евдокия Анисимовна

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1929

Муж: Ларионов Изот Фадеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дементьева Таисия Изотовна

Отец ребёнка: Ларионов Изот Фадеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1994
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