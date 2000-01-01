Окунева (Никитина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунева (Никитина) Ульяна

Окунева (Никитина) Ульяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Окунев Андрей Ерофеевич

Отец ребёнка: Окунев Ерофей

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1872

Сын: Окунев Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Окунев Ерофей

Vidzy, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892

Сын: Окунев Савелий Ерофеевич

Отец ребёнка: Окунев Ерофей

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брылёва Анастасия Ерофеевна

Отец ребёнка: Окунев Ерофей

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close