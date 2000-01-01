Брылёва (Окунева) Анастасия Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окунев Ерофей
Мать: Окунева Ульяна
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич
Brilevka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич
Podruksha, Vitebsk Region Belarus