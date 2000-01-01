Брылёва (Окунева) Анастасия Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылёва (Окунева) Анастасия Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1855 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окунев Ерофей

Мать: Окунева Ульяна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Брылёв Ананий Ульянович

Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич

Brilevka
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брылёв Ульян Никитьевич

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
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