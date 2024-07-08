Сомова София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бессонова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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