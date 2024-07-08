Сомова София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бессонова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бессонов Дмитрий
Смерть
Неизвестно