Бессонов Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессонов Дмитрий
Мать: Сомова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Алла Борисовна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно