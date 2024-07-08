Бессонов Борис Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБессонов Борис Дмитриевич

Бессонов Борис Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Дмитрий

Мать: Сомова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Алла Борисовна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.