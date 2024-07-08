Бессонова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бессонов Дмитрий
Мать: Сомова София
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутчина Галина Захаровна
Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович
г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гутчина Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович
г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
08.07.1937
Сын: Гутчин Владислав Захарович
Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович
г. Днепропетровск
Смерть
1950