Бессонова Валентина Дмитриевна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессонова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бессонов Дмитрий

Мать: Сомова София

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутчина Галина Захаровна

Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гутчина Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
08.07.1937

Сын: Гутчин Владислав Захарович

Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Гутчин Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

г. Днепропетровск
Смерть
1950

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