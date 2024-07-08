Бессонова Любовь Дмитриевна
Место рожденияг. Чернигов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессонов Дмитрий
Мать: Сомова София
г. Чернигов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райкин Григорий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Афанасьев Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: Афанасьева Нона
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил
Рождение ребёнка
16.04.1945
Дочь: Райкина Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Райкин Григорий
Смерть
Неизвестно