Бессонова Любовь Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессонова Любовь Дмитриевна

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Место рождения

г. Чернигов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Дмитрий

Мать: Сомова София

г. Чернигов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райкин Григорий

Рождение ребёнка
1933

Сын: Афанасьев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил

Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: Афанасьева Нона

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил

Рождение ребёнка
16.04.1945

Дочь: Райкина Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Райкин Григорий

Смерть
Неизвестно

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