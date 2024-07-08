Бессонов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Сомова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Сомова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Сомова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сомова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сомова София

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бессонова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сомова София

Смерть
Неизвестно

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