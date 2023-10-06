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ГлавнаяЛюдиНикиша Ксения Филипповна

Никиша Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

09.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1895

Сын: Никиша Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1896

Дочь: Мотрона Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1899

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1900

Дочь: Никиша Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1903

Сын: Никиша Иван Андреевич

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1904

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1907

Сын: Никиша Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Домникия Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Никиша Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1915

Сын: Никиша Николай Андреевич

Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никиша Андрей Иванович

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.07.1921
Черниговское наместничество Российская империя
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