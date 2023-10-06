Никиша Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти09.07.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1895
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1896
Дочь: Мотрона Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1899
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1900
Дочь: Никиша Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1903
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1904
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1907
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Домникия Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Никиша Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1915
Отец ребёнка: Никиша Андрей Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.07.1921
Черниговское наместничество Российская империя