Никиша Михаил Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.09.1895
Дата смерти29.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Ксения Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.10.1895
Черниговская губерния, Российская империя