Никиша (Никиша) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никиша (Никиша) Параскева Андреевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.10.1900

Дата смерти

27.11.1909

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1900

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Ксения Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.11.1909
Черниговская губерния, Российская империя
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